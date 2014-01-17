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زيادة جرعات الأدوية قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة

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زيادة جرعات الأدوية قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة زيادة جرعات الأدوية قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة

الصيدلى هو الخبير الأول بالعلاج والجرعات المناسبة للمريض، حيث أرسل قارئ استشارة إلى "اليوم السابع" يقول، هل من الممكن أخذ جرعتين (قرصين) يوميا من دواء ايراستابكس لعلاج الضغط المرتفع 40 مج، علما بأن الطبيب وصفه لمريضة تبلغ 55 عاما بأخذ قرص واحد 40 مج ولكن مازال الضغط مرتفعا فهل يمكن مضاعفة الجرعة لعلاج ارتفاع الضغط ؟

أجابت على هذه الاستشارة الدكتورة أمنية عفيفى صيدلانية بالمركز الطبى لسكك حديد ، إن أقصى جرعة من دواء ايراستابكس هو 40 مج يوميا، وآى زيادة عن تلك الجرعة قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة.

وتابعت أمنية، أن الارستابكس 40 يحتوى على مادة الاولميسارتان، وهى مادة تستخدم لعلاج ارتفاع الضغط وأقصى جرعة منها هو 40 مج قرص يوميا، وتقل إلى 20 مجم باليوم بحالات خاصة مثل قصور بالكلى.

وأضافت أمنية أنه يجب استشارة الطبيب المختص، لقياس ومتابعة الضغط مرة أخرى وإجراء بعض الفحوصات للكشف عن أسباب ارتفاع الضغط، وهل هو بسبب مشاكل بالقلب أو أى أمراض مزمنة أخرى.

وتابعت أمنية.. أن بتلك الحالات يضطر الطبيب لتغيير الدواء أو إضافة أدوية أخرى للوصول لمستوى مقبول من الضغط، وذلك بعد تقييمه للحالة جيدا.. مؤكدة على ضرورة عدم التلاعب بجرعات الدواء أو نوعه أو التوقف عن الأدوية الموصوفة دون استشارة الطبيب المعالج والمختص.

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