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عبد الله جمعة يسجل في الاختبار الأول مع يونيون برلين.. واللغة أبرز مشاكله

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عبد الله جمعة يسجل في الاختبار الأول مع يونيون برلين.. واللغة أبرز مشاكله عبد الله جمعة يسجل في الاختبار الأول مع يونيون برلين.. واللغة أبرز مشاكله

سجل عبد الله جمعة لاعب وسط إنبي الذي خضع لفترة معايشة في يونيون برلين الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني هدفا في المباراة الودية الأولى له مع الفريق.

ويخضع صاحب الـ18 عاما والشقيق الأصغر لصالح جمعة لاعب ناسيونال ماديرا لفترة معايشة في النادي الألماني.

وخاض جمعة أول مباراة له مع الفريق أمام فرايبورج، وفاز يونيون برلين 5-0 وديا.

وسجل جمعة الهدف الرابع لفريقه، رغم أنه شارك لـ30 دقيقة فقط.

وأشارت التقارير الصحفية الألمانية إلى أن اللغة تعد أبرز المشاكل التي تواجه اللاعب الشاب رغم موهبته الكبيرة.

فجمعة لا يتحدث إلا بكلمات بسيطة من الإنجليزية، ويستخدم النادي مترجما للغة العربية للتعامل معه.

وسيستمر جمعة في الاختبار مع برلين، قبل حسم انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية من عدمه.

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