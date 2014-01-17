أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب -
التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي -
الاتحاد يتغلب على طنطا بهدف بازوكا.. ويتقدم للمركز الثامن -
«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية -
«عبد الغني» يقود مران مستبعدي سموحة -
الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة -
تعزيزات أمنية بمحيط الأهلي بسبب «الأولتراس» -
د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حضور سعودي لافت في حفل رابح صقر وديانا حداد

Google+ Print
حضور سعودي لافت في حفل رابح صقر وديانا حداد حضور سعودي لافت في حفل رابح صقر وديانا حداد

حضر أمس جمهور عريض أغلبه من الجالية ، حفل الفنان رابح صقر وديانا حداد ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في منطقة برج بارك أسفل برج خليفة، وبحضور سالم الهندي رئيس شركة "روتانا "للصوتيات والمرئيات ونائبه فراس خشمان.
قدمت الحفل الإعلامية رانيا السبع وافتتحه الفنانة ديانا حداد، فقد رحّبت بالحضور قائله "أهلاً وسهلاً بأهل الرياض وجدة والسعودية"، ثم قدمت مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة.
وكعادتها في حفلاتها كانت "تدبك" والجمهور يصفق لها ثم سلمت المسرح إلى الفنان رابح صقر الذي أشعل الجمهور رقصاً طوال الحفل.
وأستمر الحفل الى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً