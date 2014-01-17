حضور سعودي لافت في حفل رابح صقر وديانا حداد

حضر أمس جمهور عريض أغلبه من الجالية السعودية، حفل الفنان رابح صقر وديانا حداد ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في منطقة برج بارك أسفل برج خليفة، وبحضور سالم الهندي رئيس شركة "روتانا "للصوتيات والمرئيات ونائبه فراس خشمان.

قدمت الحفل الإعلامية رانيا السبع وافتتحه الفنانة ديانا حداد، فقد رحّبت بالحضور قائله "أهلاً وسهلاً بأهل الرياض وجدة والسعودية"، ثم قدمت مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة.

وكعادتها في حفلاتها كانت "تدبك" والجمهور يصفق لها ثم سلمت المسرح إلى الفنان رابح صقر الذي أشعل الجمهور رقصاً طوال الحفل.

وأستمر الحفل الى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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