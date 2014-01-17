ملحم بركات: كثيرون يعرفون عن علاقتي العاطفيّة بـ"نجوى"

بعد اتفاق تدخل فيه وسطاء لحل المشكلة التي حصلت بين الموسيقار ملحم بركات والفنانة نجوى كرم، قضى أولاً بدفع ملحم بركات شيكاً بمبلغ 300 الف دولار لنجوى كرم، لقاء تسليمها له مجموعة اغنيات له موجودة بحوزتها منذ سنتين، وثانياً باغلاق ملف الخلاف وابقاء كل تفاصيل خلافهما واتفاقهما بعيداً عن الإعلام، نكثت نجوى بوعودها مع الموسيقار اولاً لناحية عدم تسليمه الاغنيات التي لا تزال محجوزة بحوزة صديقها جوزف، وثانياً لكونها عرضت الشيك الذي اخذته من الموسيقار على احدى المحطات التلفزيونية مرفق بعبارة "الحق ما بيموت"، نشرتها في بيان إعلامي صادر عن مكتبها. هذا التصرف من نجوى، جعل الموسيقار يفتح النار مجدداً عليها متوعداً إياها بكشف كل شيء كان بينهما وعلى كافة المستويات.

سأتعاون مع نانسي

تتعاون مع نانسي عجرم في اغنية تعتبر التعاون الأول بينكما، كيف تتحدث عن ظروف هذا العمل؟

الأغنية جاهزة منذ نحو شهر. نحنا اجتمعنا معاً ونانسي أحبتها كثيراً وسوف نباشر بالتحضير لها قريباً.

وماذا تتوقع أن تضيف هذه الأغنية إلى مسيرة نانسي الفنية؟

نانسي اتصلت بي قبل نحو سنتين أو ثلاث سنوات وطلبت أن أعطيها لحناً، لكنّي لم أوفّق بلحن مناسب لها إلا اخيراً. نانسي مطربة وتؤدي بشكل جيد وتملك صوتاً جميلاً، وقد بدأت مشوارها الفني بالغناء في حفلاتي وأنا كنت اسمعها وهي تغني لاسمهان واسمهان مطربة لا يستهان بها.

كيف ستقدم نانسي من خلال هذا اللحن؟

الأغنية شعبية وفيها "مغنى" وطرب.

هل تعتقد أن نانسي كانت بحاجة لأن تتعاون معك فنياً؟

كلا، نانسي ليست بحاجة إليّ ولكن التنويع مطلوب من الفنّان، ولا يفترض به أن يقدّم نمطاً واحداً من الأغنيات، وأعتقد أنّ الأغنية التي أعطيتها لها، ستشكل دعما اساسية في حياتها الفنية ومن خلالها ستبرهن للناس أنها مطربة وتجيد تقديم الأغنيات الصعبة. الأغنية ستضفي نوعاً من التغيير على غناء نانسي.

هل يمكن القول أن تعاونها معك سيشكل محطة جديدة في مسيرتها الفنية؟

طبعاً. لا يجوز أن يستمر الفنان في تقديم الأغنيات الشعبية الخفيفة. كما أنّ هناك أناس لا يحبّون هذا النوع من الغناء ولكن في المقابل هناك أناس يحبونه، وأعتقد أنّ نانسي من خلال أغنيتي ستجمع بين الطرفين.

الرئيس الفلسطيني طلب لحناً لعساف

هل هناك فنانين آخرين تنوي التعاون معهم لحنياً في المرحلة المقبلة؟

نعم سأتعاون مع الفنان الفلسطيني محمد عساف، وسنجتمع قريباً وأنا جهزت له أغنيتين، بطلب من الدولة الفلسطينية ومن الرئيس تحديداً.

هل هذا يعني أن الوساطة تدخلت؟

لا دخل للوساطة، لأنني سبق ان التقيت بمحمد عساف في عمان بوجود متعهد الحفلات الياس نعمة. هما تشاورا في الموضوع فيما بينهما ومن بعدها تحدثوا اليّ وكان جوابي "انا حاضر" لأنني يجب أن اقدم الدعم للقضية الفلسطينية وهو مطرب القضية.

هل يعجبك صوت محمد عساف؟

اسمعوني اغنية له في السيارة عندما كان يغني في إحدى الحفلات. صوته أعجبني وهو يؤدي بشكل جيد والناس احبوه كثيراً.

هكذا أمّنت المال لنجوى كرم

كيف سوّيت الوضع مع متعهد الحفلات بعد إلغاء حفلات أبو ظبي الخاصة برأس السنة؟

هو دفع جزءاً بسيطاً من قيمة المبلغ المتفق عليه ( 120 الف دولار) وأنا اعطيته للفرقة الموسيقية.

كيف أمنت المال لنجوى كرم، هل بعت أراض أو أي شيء آخر؟

أنا أملك المال ولا أعاني من مشاكل مادية. من المعيب التحدث في الوضع المادي أمام الناس. أنا اسمي معروف في البلد وهي مثلي. ولكن يبدو أن نجوى ترغب بأذيتي ومن اليوم وصاعداً "خليها تتحمل مني" لأنها خالفت الاتفاق بينما أنا "حكيت حكي رجال". نجوى لا يهمها المال بل كل ما يهمها "أن تكسر رأسي" . هي كتبت على الفايسبوك أن والدها "شحطني" من البيت. ولكن أحب أن اقول لها "بيّك رجال وما بيشحط حدا من بيته" ومن المعيب أن تقول هذا الكلام.

ولماذا قالته؟

انا اعرف نفسية والد نجوى. هو رجل بكل معنى الكلمة و"هي مش معودة على الرجال".

ولماذا حاولت التقليل من قيمتك بهذه العبارة؟

هي قالت أن والدها "شحطني" لأنني اخبرته أنه توجد قصة حب بيني وبينها. هناك مئات الأشخاص يعرفون أنه كانت توجد علاقة بيني وبينها.

وكان يوجد زواج ايضاً؟

أنا لم أكن أريد التحدث في الموضوع ولكنها أجبرتني على ذلك، لأنها أخلّت بالاتفاق بيننا.

هل كان يوجد بينكما علاقة عاطفية؟

" شو كنت عم روح قدّس أنا وياها". ( هل كنت اقدّس معها)

هل نفهم انه حصل زواج بينكما؟

معقولة!

ترقبوا المقابلة كاملة والمزيد من التصريحات النارية للموسيقار في مجلة "سيدتي" قريباً.

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