بعد اعتذار نوال... أحلام في ختام حفلات "هلا فبراير"

في الوقت الذي ستعلن به اللجنة المنظمة لمهرجان "هلا فبراير" عن فعالياتها التي ستنطلق أواخر الشهر الجاري، يوم غد السبت في مؤتمر صحفي، فجّرت المطربة الإماراتية مفاجأة من العيار الثقيل عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي " تويتر "، حيث أكّدت أنها ستحيي حفلة في ختام حفلات المهرجان في يوم 21 فبراير، داعية جمهورها للحضور في بلدها الثاني الكويت.

وقالت أحلام في تغريدة أخرى رداً على ما نشر عن استبعادها من المشاركة في الحفلات "خليهم هم اليوم يردون عشان يعرفون الجمهور العربي أن ليس كل ما يكتب في أعلامنا العربي صحيح مع إحترامنا للبعض فقط ".

وكشفت مصادر رفيعة المستوى في اللجنة المنظمة للمهرجان لـ "سيدتي نت"، أنّ أحلام لم تكن ضمن القائمة الأولى التي كانت معتمدة حتى وقت قصير للمشاركة في إحياء حفلات المهرجان، بيد أن غياب الفنانة نوال وعدم إتفاقها على أجر مادي مقارب للأجر الذي نالته عن المشاركة في مهرجان "سوق واقف"، حال دون مشاركتها، ما رفع من أسهم الفنانة أحلام والتي كان التفاوض معها مرناً وبعيداً عن خلافها المستمر مع شركة "روتانا" منظمة الحفلات .

وعن بقية الأسماء التي سيعلن عنها رسمياً يوم غد السبت، أكدت المصادر أنّ الفنانين المشاركين هم محمد عبده وإليسا ونجوى كرم ونبيل شعيل وعبدالله الرويشد ورابح صقر وعبادي الجوهر وبلقيس فتحي وشذى حسون ووليد الشامي وتامر حسني، ومن المحتمل مشاركة الفنان أبو بكر سالم وفهد الكبيسي وماجد المهندس بالإضافة إلى مشاركة عدد من الاصوات الشابة الكويتية والخليجية دعما من اللجنة المنظمة و"روتانا" لهم .

وتابعت المصادر أنّ الفنان عمرو دياب حتى هذه اللحظة لن يشارك في المهرجان، نظراً لعدم الاتفاق معه على الأجر الذي طلبه للمشاركة.

وعن غياب عبدالمجيد عبدالله قالت المصادر "لم يتم الاتفاق مع الفنان عبدالمجيد عبدالله على المشاركة، رغم موافقته المبدئية مشيرة إلى أنه لن يشارك أيضا في حفلات سوق واقف في قطر ومانشر عن مشاركته غير صحيح" .

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