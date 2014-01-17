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"تحالف الإخوان" في قنا يهنئ المقاطعين للاستفتاء: مستمرون في فضح "الانقلاب"

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"تحالف الإخوان" في قنا يهنئ المقاطعين للاستفتاء: مستمرون في فضح "الانقلاب" "تحالف الإخوان" في قنا يهنئ المقاطعين للاستفتاء: مستمرون في فضح "الانقلاب"

كتب : رجب آدم منذ 36 دقيقة

أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية في قنا بيانًا، اليوم، تقدم فيه بالتهنئة للأحرار في المحافظة ﻹسقاطهم الاستفتاء على وثيقة الدم عبر مقاطعة واسعة في كل مدن وقرى ونجوع المحافظة تلك المقاطعة التي جعلت لجان التصويت تبدو وكأنها أُقيمت لشعب آخر وفي كوكب آخر، حيث رصدت لجان كاملة لم يقترب من أبوابها أحد على مدى اليومين.

وتابع "ظل الانقلابيون وأتباعهم يرسلون الاستغاثة تلو اﻷخرى فلا يرجع صداها إلا بالحسرة والخيبة، وكان لهذه اﻹيجابية العالية تأثيرها على أذناب الانقلاب ورجاله فاندفعوا في جنون يستغلون المساجد والمصالح الحكومية والوجهاء من كل عائلة لحشد الناس ودعوتهم".

وأضاف التحالف الإخواني "امتدت يد البطش والاعتقال إلى كل من خالفهم لكن إرادة الحق نفذت وإرادة الباطل اندحرت وتناقلت وسائل اﻹعلام صور اللجان الخاوية على عروشها في صفعة جديدة للانقلاب وطغمته، ونحن إذ نثمن هذا الموقف ونقدره فإننا ندعوا جميع أبناء المحافظة إلى مواصلة العمل والفاعليات لاستكمال فضح هذا الانقلاب وإسقاطه".

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