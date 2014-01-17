عودة سيد معوض.. واستبعاد شكري من قائمة الأهلي لمواجهة الرجاء

يظهر سيد معوض ظهير الأهلي في قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الرجاء يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لأول مرة هذا الموسم.

وتعرض معوض لشد في العضلة الخلفية قبل مشاركة الفريق الأحمر في مونديال الأندية ديسمبر الماضي، ليغيب منذ حينها عن المباريات.

فيما استبعد محمد يوسف المدير الفني صانع ألعابه أحمد شكري، والذي شارك أساسيا في المباريات السابقة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مسعد عوض - محمود أبو السعود

خط الدفاع: وائل جمعة - محمد نجيب - سعد الدين سمير - أحمد شديد قناوي - أحمد فتحي - شريف عبد الفضيل - صبري رحيل - سيد معوض

خط الوسط: محمود تريزيجيه - شهاب الدين أحمد - أحمد نبيل "مانجا" - عبد الله السعيد - عمر بسام - موسى يدان

خط الهجوم: السيد حمدي - أحمد رؤوف - عمرو جمال