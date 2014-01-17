"الكركم" يحميك من السرطان ويعالج التهاب البشرة وتشقق الجلد

"تعرف إيه هى فوائد الكركم عمرك فكرت ليه ممكن نضيفه على الطعام".. الكركم ليس مادة تضاف على الطعام فحسب، بل له العديد من الفوائد الغذائية فهو يحمى الجسم من السرطان بجانب وقاية الإنسان من الروماتيزم.

هذا ما توضحه الدكتورة بسنت عزت استشارى المناعة والتغذية العلاجية، قائلة: إن الكركم يفيد فى علاج أمراض الصفراء التى قد يصاب بها الأطفال، بجانب المعدة والاثنى عشر وهو ذو فاعلية كبيرة فى تخفيض نسبة الكولسترول بالدم ومنع التخثر فى الدم، بجانب ذلك فهو مضاد للأكسدة ويمنع تكون الخلايا السرطانية، لذا هو مفيد للجسم ويساعد على قتل البكتيريا التى تتواجد داخل الأمعاء.

لذا تنصح ربات البيوت بوضع الكركم على الطعام فهو ذو فاعلية كبيرة فى تطهير المعدة من الميكروبات، ومما لا يدركه الكثيرون عن الكركم أنه مفيد فى القضاء على الفطريات التى تتواجد بين أصابع القدمين.

وبالنسبة لفوائد الكركم التجميلية فهى متعددة فهو يعالج التهاب البشرة ويقلل من الندابات التى تظهر على الوجه ويعمل على معالجة التشققات التى تظهر بالجلد وهو مفيد لعلاج تساقط الشعر وضعفه، وهناك أنواع كثيرة من المساحيق التى تم إعدادها من الكركم للقضاء على مشاكله وبالنسبة لسن اليأس، فالكركم مفيد فى علاج تقدم السن وذلك لقدرته على إزالة التجاعيد.

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