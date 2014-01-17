مدرب ليفربول: ستوريدج قادر أن يكون سواريز الثاني

لندن / أ ش أ / أكد بريندن رودجرز مدرب ليفربول أن لاعبه دانييل ستوريدج يمكنه أن يصبح مهاجما من الطراز العالمى لا يقل شأنا على الاطلاق عن زميله لويس سواريز.

وكان ستوريدج الذى يبلغ من العمر 24 عاما قد انتقل الى انفيلد في يناير الماضى قادما من تشيلسى وتألق بقوة مع الحمر حيث أحرز 11 هدفا خلال النصف الثانى من الموسم الماضى كما أنه أحرز 12 هدفا حتى الان هذا الموسم رغم أنه تغيب بسبب إصابة فى الكاحل ابعدته عن اللعب لمدة ستة اسابيع.

وأكد رودجرز أنه يرى أن ستوريدج لا يقل عن سواريز وقال "ارى أن دانييل لديه فرصة رائعة خلال العامين القادمين كى يطور من نفسه ويثبت جدارته كلاعب من الطراز العالمى حيث أن لديه كافة المواصفات والامكانيات التى تمكنه من ذلك شأنه شأن سواريز تماما".

وكان ستوريدج قد سجل هدفا فى مباراة ستوك سيتى يوم الاحد الماضى والتى انتهت بفوز الحمر بخمسة مقابل ثلاثة اهداف رغم أن هذه كانت هى أول مباراة يعود فيها للعب بعد فترة غيابه الطويلة بسبب الاصابة .