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أماليا أبي صالح في ذمة الله

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أماليا أبي صالح في ذمة الله أماليا أبي صالح في ذمة الله

بعد معاناة مع المرض توفيت فجر اليوم الجمعة الممثلة اللبنانية أماليا أبي صالح عن عمر 68 عاماً في مستشفى بهمن حيث كانت في حالة حرجة أوصلتها الى غيبوبة إستمرت لأيام .
وكانت أماليا تعاني من نقص في الأكسيجين بالدم بالرغم من تزويدها ببلاكات تبرّع بها المحبون ولكن دمها لم يتجاوب مع العلاجات.
جثمان أماليا سينقل إلى مسجد الخاشقجي في بيروت حيث سيصلّى عليها وتوارى الثرى بعد صلاة الظهر.
الجدير ذكره ان أماليا الممثلة القديرة ، عاصرت الكبار في مجال التمثيل وتركت بصمتها الخاصة في كل عمل شاركت فيه وزرعت الفرح والأمل في نفس من شاهدها وأحبها على مدى أكثر من نصف قرن من العطاء.
أسرة مجلة "سيدتي" و"سيدتي نت" تتقدم بأحّر التعازي من عائلة الراحلة أماليا أبي صالح.

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سيدتي