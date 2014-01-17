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عمر خيرت من دبي: تحيا مصر

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عمر خيرت من دبي: تحيا مصر عمر خيرت من دبي: تحيا مصر

أقيم أمس في نادي الإمارات للجولف في دبي، حفل الموسيقار عمر خيرت ضمن مهرجان دبي للتسوق بتنظيم من شركة "Sundance" برفقة فرقته المكونة من أفضل أساتذة الموسيقى، بحضور حشد جماهيري كبير استقبله بحفاوة لافتة.
الموسيقار عمر خيرت قدّم مجموعة كبيرة من معزوفاته الموسيقية من ضمنها "100 سنة سينما" و "زي ما هي حبها" و"فيها حاجة حلوة"، حيث تفاعل معه الجمهور وطالبوه بإعادتها مرة أخرى، وبعد ساعة من العزف ذهب عمر خيرت الى استراحة لمدة نصف ساعة ثم عاد ليكمل مقطوعاته الموسيقية لكنه عاد بموهبة هي الطفل يوسف مصطفى الذي قدّم مقطوعة موسيقية على البيانو أثارت إعجاب الحاضرين.
ثم أكمل خيرت العزف قبل أن يختم السهرة بجملة " وتحيا تحيا مصر".
المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي"

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