ما هو طلاء إليزابيث الثانية المفضّل؟

لا تزال الملكة إليزابيث الثانية تشعر بالولاء تجاه منتجات "Essie" حتى هذه اللحظة، فعلى مدى العقود الأربعة الماضية لم تستخدم الملكة لطلاء أظافرها سوى الطلاء الشهير من "Essie".

كما أن الملكة تعتبر من أشدّ المعجبين بتقنيات الأظافر الحديثة التي تعتمد على اللون الورديّ الشاحب والبيج الطبيعي، والذي يصنف على أنه اللون المثالي للحصول على أظافر أنيقة بدون مظهر مبهرج.