شاهدي صور حملة Roberto Cavalli لربيع وصيف 2014

اختارت علامة "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli العارضة "إيزلين ستيرو" كوجه لتكون الوجه الإعلاني لحملتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2014. تستقي حملة العلامة وحيها من سينما الشاشة الفضية، مع إضفاء لمسة عصرية إليها. وعلى الرغم من أن نقشات الحيوانات التي تميّز تصاميم العلامة لم تبرز في الواجهة الموسم السابق، يبدو أنها تعاود ظهورها بقوة لربيع 2014. ومن بين الخيارات التي تسرق الأضواء أكثر من غيرها في الحملة الجديدة، ثمة سترات وسراويل مزيّنة بقطع من جلد الإغوانا والثعبان والتمساح، فضلاً عن فساتين راقية مزينة بنقشات القطة الجامحة، بالإضافة إلى أكسسوارات لافتة للأنظار.

شاهدي صور حملة كافالي وأخبرينا ما رأيك بها.