سحر الشتاء... لأناقتك

لأناقة الشتاء لمسات مميزة تضفي السحر على الإطلالة. من خلال الخامات الغنية والألوان الدافئة والإكسسوارات التي يزينها الفراء.

تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

ماكياج: إيلي استيفان.

الأزياء من محلات: Sonia Rykiel, Louis Vuitton, Tods, Front Row, Alexander McQueen, Emanuel Ungaro, Missoni.

الصورة رقم 1:

- ثوب من الصوف باللون الأصفر من Alexander McQueen. سعره 1993$.

- كاب من الفرو باللون الأسود من Sonia Rykiel. سعره 1335$.

- حقيبة من الجلد اللماع الأسود من Louis Vuitton. سعرها 2752$.

الصورة رقم 2:

- بنطلون باللون الأحمر الداكن. سعره 175$.

- جيليه من الفرو باللون الأسود. سعرها 1290$.

الإثنان من Forever Unique.

- حذاء باللون الأحمر الداكن من Tods.

- عقد من Nocturne. سعره 262$.

- نظارات شمسية من Louis Vuitton. سعرها 736$.

- حقيبة مطبعة من Emanuel Ungaro. سعرها 1280$.

- سوار من MCQ. سعره 726$.

الصورة رقم 3:

- معطف باللون البني من Yves Salomon. سعره 1375$. متوفر في محلات Front Row.

- حقيبة من Tods. سعرها 4130$.

- عقد من Nocturne. سعره 407$.

- نظارات شمسية من Louis Vuitton. سعرها 690$.

الصورة رقم 4:

- بنطلون مطبع. سعره 1033$.

- توب باللون الأسود. سعرها 714$.

- كارديغان مطبعة. سعرها 1053$.

جميعها من Missoni.

- حذاء بدون كعب من Louis Vuitton. سعره 1313$.

الصورة رقم 5:

- ثوب باللون الأحمر. سعره 1275$.

- سوار ملون. سعره 375$.

الإثنان من Sonia Rykiel.

- قبعة من Missoni. سعرها 239$.

- محفظة من Louis Vuitton. سعرها 889$.

الصورة رقم 6:

- معطف من الجوخ باللون الأحمر من Alexander McQueen. سعره 3180$.

- حقيبة من Louis Vuitton. سعرها 1943$.

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