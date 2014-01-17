سحر الشتاء... لأناقتك

لأناقة الشتاء لمسات مميزة تضفي السحر على الإطلالة. من خلال الخامات الغنية والألوان الدافئة والإكسسوارات التي يزينها الفراء.
تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
ماكياج: إيلي استيفان.
الأزياء من محلات: Sonia Rykiel, Louis Vuitton, Tods, Front Row, Alexander McQueen, Emanuel Ungaro, Missoni.
الصورة رقم 1:
- ثوب من الصوف باللون الأصفر من Alexander McQueen. سعره 1993$.
- كاب من الفرو باللون الأسود من Sonia Rykiel. سعره 1335$.
- حقيبة من الجلد اللماع الأسود من Louis Vuitton. سعرها 2752$.
الصورة رقم 2:
- بنطلون باللون الأحمر الداكن. سعره 175$.
- جيليه من الفرو باللون الأسود. سعرها 1290$.
الإثنان من Forever Unique.
- حذاء باللون الأحمر الداكن من Tods.
- عقد من Nocturne. سعره 262$.
- نظارات شمسية من Louis Vuitton. سعرها 736$.
- حقيبة مطبعة من Emanuel Ungaro. سعرها 1280$.
- سوار من MCQ. سعره 726$.
الصورة رقم 3:
- معطف باللون البني من Yves Salomon. سعره 1375$. متوفر في محلات Front Row.
- حقيبة من Tods. سعرها 4130$.
- عقد من Nocturne. سعره 407$.
- نظارات شمسية من Louis Vuitton. سعرها 690$.
الصورة رقم 4:
- بنطلون مطبع. سعره 1033$.
- توب باللون الأسود. سعرها 714$.
- كارديغان مطبعة. سعرها 1053$.
جميعها من Missoni.
- حذاء بدون كعب من Louis Vuitton. سعره 1313$.
الصورة رقم 5:
- ثوب باللون الأحمر. سعره 1275$.
- سوار ملون. سعره 375$.
الإثنان من Sonia Rykiel.
- قبعة من Missoni. سعرها 239$.
- محفظة من Louis Vuitton. سعرها 889$.
الصورة رقم 6:
- معطف من الجوخ باللون الأحمر من Alexander McQueen. سعره 3180$.
- حقيبة من Louis Vuitton. سعرها 1943$.
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