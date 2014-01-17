” نتنياهو” : نؤيد إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالطابع اليهودي لإسرائيل

كشف رئيس وزراء اسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تؤيد اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ان تكون هذه الدولة منزوعة السلاح وتعترف بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل.

ونقل راديو “صوت إسرائيل” اليوم “الجمعة” عن نتنياهو قوله، فى تصريحات إعلامية لوسائل إعلام كندية قبل سفره إلى كندا، إن إسرائيل مستعدة لاتخاذ القرارات الصعبة بغية تحقيق السلام.

وانتقد بشدة الموقف الفلسطيني الذي يعارض بقاء سكان يهود في اطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، واعتبر ان هذا الموقف ينطوي على التطهير العرقي، مشيرا الى ان العديد من المواطنين العرب يعيشون في اسرائيل .

وأشار إلى ان الشرق الاوسط يشهد تغيرات جذرية وان بعض الدول العربية لم تعد تعتبر اسرائيل عدوا بل انها تشعر بالتهديد من جانب ايران والجماعات الاسلامية المتطرفة.

أ ش أ