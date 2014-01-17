بريطانيا تختار شركة فرنسية لتدمير 150 طنا من المواد الكيميائية السورية

اختارت بريطانيا شركة “فيوليا” الفرنسية لتدمير 150 طنا من المنتجات الكيميائية السورية في مصنع في المملكة المتحدة .

وأعلنت مجموعة “فيوليا” الفرنسية فى بيان لها اليوم الجمعة أن الحكومة البريطانية اختارتها لإتلاف 150 طنا من المنتجات الكيميائية السورية في مصنع في بريطانيا.

وأوضحت المجموعة المتخصصة في إدارة النفايات والمياه أن الأمر لا يتعلق مباشرة بأسلحة كيميائية وإنما بمنتجات كيميائية صناعية، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على نزع السلاح الكيميائي السوري.

وأفادت المجموعة بأن “كمية المنتجات الكيميائية سيتم معالجتها مع احترام قواعد السلامة المرعية في محرقة فيوليا في الزمير بورت “قرب ليفربول في شمال غرب بريطانيا”.

وأضافت “فيوليا” أن المنتجات الكيميائية تستخدم بسهولة في صناعة الأدوية وخصوصا في بريطانيا، وهي من الطبيعة نفسها للمواد الصناعية المعروفة التي تتم معالجتها بسلامة وبطريقة منتظمة في الزمير بورت.

وأشارت إلى أن المنتجات الكيميائية سيتم معالجتها وفقا للمتطلبات الواردة في القرار البيئي الصارم للمصنع، حيث سيتم تدمير الأسلحة الكيميائية السورية على متن السفينة “أم في كيب راي” الأمريكية المجهزة خصيصا لتدميرها.

وكانت بريطانيا قد التزمت فى شهر ديسمبر الماضى بتدمير 150 طنا من المنتجات إضافة إلى إرسال سفينة للمساهمة في نزع السلاح الكيميائي السوري.

ا.ش.ا