سيناء: نتيجة الاستفتاء رسالة جديدة تؤكد براءة البدو من الإرهاب.. ورفضهم لـ«الجماعة»

«سيد»: خروج الرجال والشيوخ والأطفال دليل على حبنا للوطن.. وموقفنا الحقيقى سيظهر حين ينتهى الإرهاب

كتب : خالد الأمير وحاتم حمدى ومحمد مروان الجمعة 17-01-2014 09:49

احتفل المئات من أهالى العريش، ليلة أمس، بنجاح الاستفتاء، عبر تنظيم مسيرات وأمسيات غنائية حتى الصباح، وقال سيد على، مدرس من الوافدين المقيمين بالمدينة: أعيش بالعريش منذ أكثر من عشرين عاما، وأعرف طبيعة الناس هنا، والاحتفالات والمسيرات والأغنيات وخروج الرجال والشيوخ والأطفال أكبر دليل على حب هذا الشعب للوطن، وكرم البدو الحقيقى سيظهر حينما ينتهى الإرهاب خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت مصادر متفرقة عن مطاردة شباب البدو مجموعتين إرهابيتين حاولتا تعطيل عملية التصويت، فى ثانى أيام الاستفتاء، وقالت المصادر إن مواجهات وقعت بين أبناء القبائل ومجموعتين كبيرتين من المسلحين، جنوب الشيخ زويد، ورفح، وأكد شهود أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 9 قتلى. وقال أهالى ومواطنون من شمال سيناء، إن نتائج الاستفتاء رسالة جديدة تؤكد براءة أهالى سيناء من الإرهاب، كما أنها رسالة رفض للجماعة المحظورة. وأكد الناشط السياسى والقبلى، محمد سواركة، أن المناطق التى اتهمت بالإرهاب كلها وحرمت من أن تكون بجوارها دوائر انتخابية وأبعدت عنها مسافات بعيدة، خرجت تبحث لا عن نعم للدستور فحسب، بل خرجت لتقول كلمتها بأننا لسنا إرهابيين، كما يزعم الموساد الإسرائيلى والجماعة الإرهابية. وأضاف أن انتقال النساء البدويات لمسافات تخطت 73 كيلومترا للوصول للجانهن بالحسنة ونخل، أكبر رد على من يتهموننا بالإرهاب وبعدم الوطنية.

كشفت النتائج النهائية للتصويت فى الاستفتاء بجنوب سيناء عن موافقة 96% من المشاركين فى التصويت على الدستور الجديد، فيما كشفت النتائج الأولية للتصويت فى شمال سيناء عن تصويت أكثر من 90% من الناخبين بنعم، فيما لا تزال عمليات التصويت جارية بـ7 لجان حتى مثول الجريدة للطبع، واحتفل المئات من أبناء العريش، ليلة أمس، بنجاح الاستفتاء، باحتفالات حتى الصباح، فيما طارد مسلحو القبائل الإرهابيين واشتبكوا معهم، وسط أنباء عن مقتل 9 منهم.

وكشفت النتائج النهائية للتصويت فى الاستفتاء بجنوب سيناء، عن موافقة 96% من المشاركين فى التصويت على الدستور الجديد، فيما كشفت النتائج الأولية للتصويت فى شمال سيناء عن تصويت 94% من الناخبين بنعم، فيما لا تزال عمليات التصويت جارية بـ7 لجان حتى مثول الجريدة للطبع.

وقال مراقبون إن ارتفاع نسبة تصويت الوافدين فى مدن جنوب سيناء ساعد فى رفع النتيجة، مشيرين إلى رصد قيام شركات السياحة بالدفع بأوتوبيسات لحشد الأصوات فى لجان شرم الشيخ، إضافة لرصد قيام أهالى البدو من المحافظة باستئجار سيارات على نفقتهم الخاصة لنقل الناخبين من القرى والتجمعات البدوية البعيدة.