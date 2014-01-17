مدن القناة: «نعم» تكتب نهاية شعبية الإخوان.. المجد لـ«المقاومة»

السويس تحطم قاعدة «المحافظة للجماعة».. وبورسعيد تطرد أنصار أكرم الشاعر.. والقوى السياسية تدعو للاحتفال فى الإسماعيلية

كتب : محمد مقلد وهبة صبيح الجمعة 17-01-2014 09:49

فاجأت السويس وبورسعيد جماعة الإخوان الإرهابية بمنح الدستور الجديد نسبة غير مسبوقة من الموافقة، واعتبر شعبا المحافظتين نتائج الاستفتاء بأنها إعلان بخلو مدنها ومراكزها من سطوة عناصر هذه «الجماعة» وقياداتها التى كانت تعيش بين الناس باسم الدين. وحطمت محافظة السويس القاعدة التى كان يرددها البعض بأن جماعة الإخوان الإرهابية تسيطر على أصوات المحافظة، حيث وافق السوايسة على الدستور الجديد بنسبة 97.7%، مقابل موافقة 70% على دستور الإخوان عام 2012. وحضر الاستفتاء، الأخير، 137 ألفاً و436 ناخباً من أصل 396 ألفاً و400 ناخب مسجلين فى جداول الانتخاب بالمحافظة، وقام بالتصويت بـالموافقة 132 ألفاً و963، وغير موافق 2949. وكشفت نتائج الفرز أن عدد المغتربين الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم فى السويس 7466، منهم الموافق على الدستور 7202 وغير الموافق 165 صوتاً. وأعلن شعب بورسعيد إخلاء محافظتهم من الإخوان بظهور نتيجة الاستفتاء، حيث تم ضرب الإخوان فى مناطقهم ومعاقلهم فى أحياء «الزهور» و«الجنوب» و«الضواحى»، حيث أظهرت النتيجة، على سبيل المثال، فى حى الضواحى الذى تتمركز فيه الجماعة الإرهابية فى منطقة القابوطى التى بها عشش سكنية عشوائية ويعمل أهلها بمهنة الصيد ومستوى تعليم ضعيف وكانت تعطى هذه المنطقة أصواتها إلى الدكتور أكرم الشاعر القيادى الإخوانى، وفقد الإخوان تأثيرهم باسم الدين على أهالى المنطقة. وناشد الأدباء والفنانون فى بورسعيد، الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، نقل الأديب البورسعيدى قاسم مسعد عليوة، مؤسس حركة «نحن هنا» الأدبية، إلى المركز الطبى العالمى لخطورة حالته الصحية وتعرضه لإجهاد كبير لما بذله خلال الفترة الماضية من فعاليات وأنشطة لعقد مؤتمرات حشد الأصوات ودفع المواطنين لتأييد الدستور الجديد، وكان الأديب قد تم نقله إلى غرفة العناية المركزة فى المستشفى العام بعد إصابته بنزيف حاد فى المخ وتبين من التقرير الطبى أن حالته حرجة. يذكر أن الأديب قاسم عليوة من مؤرخى تاريخ بورسعيد منذ نشأتها وتقلد العديد من المناصب التنفيذية وقت عمله بديوان عام محافظة بورسعيد حتى بلوغه سن التقاعد منذ ما يقرب من 8 أعوام كما تقلد العديد من المواقع فى اتحاد كتاب مصر والعرب وأسس حركة «نحن هنا» الأدبية. فى الإسماعيلية، دعت القوى والحركات السياسية والثورية مواطنى المحافظة للاحتفال، بنجاح الاستفتاء على الدستور عقب انتهاء عمليات الفرز. وأكد عدد من الأحزاب بالإسماعيلية أنها تجهز للاحتفال بدستور مصر الجديد، بميدان الممر، الشهير، للتأكيد على فرحة المصريين بأول خطوة فى مشروع خارطة الطريق التى وضعها الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى بيانه التاريخى، بالثالث من يوليو الماضى. وأضافت أن هناك تنسيقاً مع عدد من القوى السياسية بالإسماعيلية للاحتفال بالشكل الذى يتناسب مع عظمة الشعب المصرى، فضلاً عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين خلال احتفالهم. يذكر أن عملية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور بالإسماعيلية، بعد إغلاق عملية التصويت بكافة اللجان البالغ عددها نحو 417 لجنة، أكدت اكتساح «نعم» لـ«لا»، وأعلنت غرفة عمليات المحافظة أن نتيجة الانتخابات فى اليوم الثانى وصلت إلى 53,4%.