محافظ الإسكندرية: الطيب وتواضروس يقودا الأمة في لحظة تاريخية

كتب : حازم الوكيل الجمعة 17-01-2014 10:36

افتتح اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، فرع بيت العائلة المصرية بالإسكندرية، مساء أمس، بحضور كل من الشيخ محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار ونائب رئيس بيت العائلة، والأنبا أرميا، الأسقف العام، الأمين المساعد لبيت العائلة.

وقال مهدي، خلال الافتتاح، إن تفعيل إجراءات بيت العائلة بشكل حقيقي في الإسكندرية كأول محافظة تأخذ هذه الإجراءات، هو فخر لكل أبنائها، مؤكدًا أن شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جاءا في لحظة حاسمة ليقودا الأمة.

وأضاف المحافظ، أن مصر أكبر من أن يشق أحد الصف بها، وأن حب الوطن من حب الله، معتبرًا أن بيت العائلة هو الذي سيقود لحل كثير من المشاكل.

حضر الافتتاح الشيخ محمد زكي رزق، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والقس بولس عوض، نائباً عن وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، والشيخ ياسر محمد الفقي، مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية، وأمين عام بيت العائلة، والدكتور سعيد عبد الغفار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية والشخصيات العامة بالإسكندرية.