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الاثنين.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الروسي السادس لتنشيط السياحة بالغردقة

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الاثنين.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الروسي السادس لتنشيط السياحة بالغردقة الاثنين.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الروسي السادس لتنشيط السياحة بالغردقة

كتب : صلاح عبد الله منذ 41 دقيقة

أكد حسام عبد الله، رئيس مهرجان الأسبوع الثقافي الروسي، أوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وغرفة المنشآت الفندقية وجمعية مستثمري البحر الأحمر سترعى المهرجان لاستعادة الحركة السياحية الوافدة خاصة من روسيا، والتي تعد في مقدمة الأسواق المصدرة للسياحة، مضيفًا أن رعاية مثل تلك الأحداث والمهرجانات من شأنها الترويج للسياحة المصرية وتحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج.

وأضاف رئيس المهرجان أن الفعاليات ستبدأ يوم الاثنين المقبل، وتستمر على مدار 5 أيام، وسينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى العديد من الفضائيات والصحف ووكلات الأنباء، والعديد من الفنانين المصريين والعالميين.

وأوضح: "يهدف المهرجان إلى تنشيط السياحة الروسية والترويج للسياحة الثقافية والشاطئية وتبادل الثقافات بين وروسيا، والتأكيد على أن الأمن أساس السياحة، بالإضافة إلى وضع البحر الأحمر على خريطة السياحة العالمية والمهرجانات الدولية وإلقاء الضوء على أن الغردقة بلد آمن وبعيد عن الأحداث السياسية، حيث ستتم دعوة خبراء أمنيين من روسيا بالتعاون مع مديرية أمن البحر الأحمر لتقييم الحالة الأمنية بمدينة الغردقة والبحر الأحمر".

يشارك في فعاليات المهرجان العديد من ممثلي دول روسيا وأوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزباكستان وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.

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