“ليبرمان” يطالب وزارته باستدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بإسرائيل

طلب وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان من وزارته استدعاء سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا في إسرائيل والتوضيح لهم بأن الموقف المناوئ لإسرائيل والمؤيد للفلسطينيين الذي تتخذه دولهم غير مقبول ويثير الانطباع بأن هذه الدول تريد دوما الإنحاء باللائمة على إسرائيل.

ذكر ذلك راديو صوت إسرائيل اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن ليبرمان طالب الوزارة أيضا التوضيح لسفراء الدول الأوروبية أن إسرائيل تبذل جهودا جبارة من أجل مواصلة الحوار مع الفلسطينيين وأن الموقف الذي تتخذه هذه الدول يمس بشكل ملموس في إمكانية التوصل إلى أي نوع من الاتفاق بين الجانبين، علاوة عن كونه غير متوازن ومنحازا ويتجاهل الواقع على حد زعمه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رأى فيه نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف الكين أن موقف الاتحاد الأوروبي من الاستيطان ليس جديدا “وينطوي على الكثير من النفاق”.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا الدول الأوروبية إلى التوقف عن نهج النفاق الذي تنتهجه عند تعاملها مع قضية البناء في المستوطنات.

يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أنها استدعت السفير الإسرائيلي للتعبير عن استيائها من إعلان إسرائيل عن طرح عطاءات جديدة لمشاريع بناء في مستوطنات الضفة الغربية.

ا.ش.ا