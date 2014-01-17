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إصابة صيدلي حاول مجهولون إختطافه بمنفلوط فى أسيوط‎

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إصابة صيدلي حاول مجهولون إختطافه بمنفلوط فى أسيوط‎ إصابة صيدلي حاول مجهولون إختطافه بمنفلوط فى أسيوط‎

صورة أرشيفية

أصيب مساء أمس صيدلى بطلق نارى باليد على يد مجهولين قاموا بمحاولة إختطافة إﻻ أنه تمكن من الهرب منهم على طريق قرية العتامنة منفلوط بأسيوط.

كان اللواء أبو القاسم أبو ضيف, مديرأمن أسيوط   قد تلقى إخطاراً من مأمورمركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ من مستشفى منفلوط المركزى بوصول مدحت نادى صيدلى مصاب بطلق نارى باليد.
> وبالانتقال والمعاينة وسؤال المصاب تبين أنه أثناء عودة المجنى عليه من قرية العتمانية حيث توجد صيدليته قام مجهولون بقطع الطريق أمامه واستيقافه وحاولوا انزاله عنوه من السيارة إﻻ أنه تمكن من الفرار منهم فقاموا بإطلاق النار عليه وعلى سيارته.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة وضبط الجناة.

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