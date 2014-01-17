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مباحث مشتول السوق بالشرقية تضبط تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات

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مباحث مشتول السوق بالشرقية تضبط تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات مباحث مشتول السوق بالشرقية تضبط تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات

صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات تحت تهديد السلاح بمنطقة أبو زعبل البلد التابعة لمركز الخانكة وبحوزتهم 4 سيارات مبلغ بسرقتها .

تلقى اللواء سامح الكيلانى, مدير أمن الشرقية إخطاراً من الرائد أحمد العزازى, رئيس مباحث مركز مشتول يفيد وروود معلومات بقيام إسلام أحمد صبيح 19 سنة طالب , محمد حسين 19 سنة نجار مسلح من أبو زعبل البلد يشكلون عصابة لسرقة السيارات بالإكراه وتم القبض عليهم بمساعدة معاونى المباحث النقيب أحمد نوفل والنقيب محمود شكرى والنقيب لطفى عبد العال وبحوزتهم 4 سيارات مبلغ بسرقتها .

تحرر المحضر رقم 553لسنة 2014 وتباشر النيابة التحقيق.

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