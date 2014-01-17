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رابطة الجامعات الإسلامية تعقد مؤتمراً دولياً حول النظام القانوني لرئيس الدولة

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رابطة الجامعات الإسلامية تعقد مؤتمراً دولياً حول النظام القانوني لرئيس الدولة رابطة الجامعات الإسلامية تعقد مؤتمراً دولياً حول النظام القانوني لرئيس الدولة

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا فى الرابع من شهر مارس المقبل مؤتمراً دولياً بعنوان (النظام القانوني لرئيس الدولة بين أحكام السياسة الشرعية والدساتير المقارنة) وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ، أن المؤتمر سيناقش التعريف بالنظام القانوني لرئيس الدولة في الفقه الإسلامي والفكر الإنساني الحديث خاصة فى ظل التطورات التى تشهدها حاليا بإقرار الدستور الجديد ، وكذلك لما يشهده الوطن العربي منذ يناير 2011 من حراك اجتماعي وسياسي غير مألوف ، تجسد فيما سمي بثورات (الربيع العربي) والتى على إثرها تم تغيير أنظمة الحكم في بعض الدول العربية ومن بينها مصر.

وأشار الدكتور جعفر عبد السلام أستاذ القانون الدولى الى أنه قد نجم عن تلك التطورات تغيير البنية الدستورية والقانونية لأنظمة الحكم ، وأن رئاسة الدولة من القضايا المهمة في أي نظام سياسي ، لما تمثله من ثقل ولما يترتب عليها من أحكام ، كما أنه بناء على طبيعة النظام والأسس التي قام عليها يتحدد نوع الرئاسة في الدولة.

وأضاف أن المؤتمر الذى سيحضره نخبة من كبار العلماء والمتخصصين من أساتذة الجامعات الإسلامية في مصر وبعض الدول العربية والإسلامية ، سيناقش دور رئيس الدولة في الدستور المصري الجديد وسلطاته، ومسؤولياته .

ومن جانبه ، أوضح الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا ، أن المؤتمر سيبحث على مدار ثلاثة أيام موضوعات عدة منها إختيار رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، من خلال البيعة ، الاستخلاف ، بواسطة أهل الحل والعقد ، وبواسطة الاقتراع السري المباشر ، وأيضا إختيار رئيس الدولة في الأنظمة القانونية المقارنة (النظام الرئاسي – البرلماني وغيرها) وكذلك دور رئيس الدولة في حراسة الدين.. وحماية العقائد الدينية في الفقه الإسلامي وإقامة دور العبادة ، وتفعيل الزكاة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونشر الأمن ، وسلطات رئيس الدولة في الظروف غير العادية ، ومنها تقييد المباح وإعلان الحرب و حالة الطوارئ.، وأيضا إنتهاء ولاية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

ا.ش.ا

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