“الزراعة” تخصص 16 موقعا لمشروعات “النفع العام” فى 10 محافظات

وافق الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على تخصيص مساحات من الاراضى التى تقع ضمن ولاية أراضى الدولة، لإقامة 16 مشروع خدمى للنفع العام فى 10محافظات مختلفة،منها 6 محافظات فى جنوب مصر وذلك للتيسير على المواطنين، من سكان تلك المحافظات.

ففى محافظة البحيرة وافق الوزير على تخصيص مساحة 334,5 متر مربع بمركز ادكو منطقة المعدية داخل شركة جاسكو للغازات لاقامة مسجد ، ذلك فضلاً عن مساحة 6 س ، 3 ط بحوض البركة بناحية قراقص مركز دمنهور لاقامة محطة للصرف الصحي.

ذلك بالاضافة الى تخصيص مساحة6 قيراط بحوض التل مركز ابو كبير بمحافظة الشرقية لإقامة مدرسة، و 10 قراريط لاقامة ثلاث محطات صرف صحي بمراكز اكوه ، مشتول السوق، وفاقوس ، و مساحة 485,9 متر مربع بزمام الوحدة المحلية لقرية الضبعة بمحافظة الاسماعلية لاقامة ثلاث محطات صرف صحى ، و 400 متر مربع اخريين لنفس الغرض بمحافظة القليوبية.

فيما اقر وزير الزراعة موافقته على تخصيص مساحة 1600 متر مربع لتعديل موقع غرفة بلوف بمركز الحامول لمد خطوط الانابيب من آبار البترول بمحافظة كفر الشيخ وربطها بخط الغاز القومى ، و مساحة 7 س و 6 ط بمركز قلين للتوسع فى مدرسة ” شقة ” الابتدائية و اقامة سور حولها .

كما تم تخصيص 4200 متر مربع لاقامة مركز لتجميع الحاصلات الزراعية بنواحى “اصفون، والنجوع البحرى، والمطاعنة” ارض فضاء رملية و الواقعة بحوض جلال بناحية الكيمان مركز اسنا و ذلك كمنحة عينية من هيئة المعونة الامريكية، وفى محافظة الاقصر تم تخصيص200 متر مربع ارض رملية جبلية بمركز اسنا لاقامة وحدة للمطافى.

> بالإضافة الى تخصيص مساحة 22 قيراط بمدينة قوص لتنفيذ مشروع كوبرى علوى اعلى السكة الحديد بمحافظة قنا ، و تخصيص 1 س ، 11 ط مركز اجا بمحافظة الدقهلية و 2000 متر مربع بمركز جهينة بمحافظة سوهاج لاقامة مدرسة للتعليم الاساسي، وذلك فى اطار استراتيجية التعاون بين وزارتى الزراعة والتربية والتعليم.

و فى محافظة بنى سويف تم تخصيص 6 قيراط بالقطعة رقم /18 بحوض مسعود رقم /5 زمام ناحية سربو مركز سمسطا لاقامة وحدة صحية .