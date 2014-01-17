أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

«بلومبرج»: دول الخليج تريد «السيسى» رئيساً لمصر

Google+ Print
«بلومبرج»: دول الخليج تريد «السيسى» رئيساً لمصر «بلومبرج»: دول الخليج تريد «السيسى» رئيساً لمصر
الملك عبدالله يحذر «كيرى» من التخلى عن

كتب : أمنية نجيب الجمعة 17-01-2014 10:40

قال مدير البحوث والاستشارات فى معهد التحليل العسكرى بالشرق الأدنى ومنطقة الخليج «تيودور كاراسيك»، إن «حلفاء مصر من دول الخليج يرغبون دون شك فى أن يصبح الفريق أول عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر». ونقل موقع «بلومبرج» الإخبارى الأمريكى، عن «كاراسيك» قوله إن الجنرالات العسكريين يمثلون إرادة قوية للحفاظ على مصر مستقرة وإن دول الخليج تحترم هذه العقلية. واستند «بلومبرج» فى تقرير نشره أمس، حول موقف السيسى من انتخابات الرئاسة، إلى أن الأوضاع فى مصر كانت الموضوع الرئيسى للمباحثات التى دارت فى نوفمبر الماضى بين خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى. وأضاف الموقع، نقلاً عن مصدرين مطلعين رفضا الكشف عن اسميهما، أن «عبدالله» حذر «كيرى» من التخلى عن مصر التى وصفها بأنها «أكبر من أن يُسمح بانهيارها» وأنه عازم على دعم استقرارها. وأضاف «بلومبرج» أن القادة السعوديين عبروا عن استيائهم من تخلى الأمريكان عن الرئيس السابق حسنى مبارك، والأسوأ من ذلك دعم الأمريكان لتنظيم الإخوان. فى سياق متصل، أكد خبير شئون الأمن القومى البريطانى الدكتور سباستيان جوركا أن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى لم تكن انقلاباً عسكرياً ولكنها كانت إطاحة بنظام غير شرعى. وأضاف فى حواره مع «فوكس نيوز» أنه ليس هناك ما يضير إذا ترشح السيسى للرئاسة طالما أنه سيخلع زيه العسكرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"