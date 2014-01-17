«بلومبرج»: دول الخليج تريد «السيسى» رئيساً لمصر

الملك عبدالله يحذر «كيرى» من التخلى عن مصر

كتب : أمنية نجيب الجمعة 17-01-2014 10:40

قال مدير البحوث والاستشارات فى معهد التحليل العسكرى بالشرق الأدنى ومنطقة الخليج «تيودور كاراسيك»، إن «حلفاء مصر من دول الخليج يرغبون دون شك فى أن يصبح الفريق أول عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر». ونقل موقع «بلومبرج» الإخبارى الأمريكى، عن «كاراسيك» قوله إن الجنرالات العسكريين يمثلون إرادة قوية للحفاظ على مصر مستقرة وإن دول الخليج تحترم هذه العقلية. واستند «بلومبرج» فى تقرير نشره أمس، حول موقف السيسى من انتخابات الرئاسة، إلى أن الأوضاع فى مصر كانت الموضوع الرئيسى للمباحثات التى دارت فى نوفمبر الماضى بين خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى. وأضاف الموقع، نقلاً عن مصدرين مطلعين رفضا الكشف عن اسميهما، أن «عبدالله» حذر «كيرى» من التخلى عن مصر التى وصفها بأنها «أكبر من أن يُسمح بانهيارها» وأنه عازم على دعم استقرارها. وأضاف «بلومبرج» أن القادة السعوديين عبروا عن استيائهم من تخلى الأمريكان عن الرئيس السابق حسنى مبارك، والأسوأ من ذلك دعم الأمريكان لتنظيم الإخوان. فى سياق متصل، أكد خبير شئون الأمن القومى البريطانى الدكتور سباستيان جوركا أن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى لم تكن انقلاباً عسكرياً ولكنها كانت إطاحة بنظام غير شرعى. وأضاف فى حواره مع شبكة «فوكس نيوز» أنه ليس هناك ما يضير إذا ترشح السيسى للرئاسة طالما أنه سيخلع زيه العسكرى.