مقتل 8 جنود في هجوم لمسلحي القاعدة في اليمن

كتب : أ. ب منذ 33 دقيقة

قال مسؤولون أمنيون في اليمن إن مسلحين يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة هاجموا معسكرا للجيش وسط اليمن، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل ثمانية جنود على الأقل، وقال المسؤولون إن المسلحين حاولوا صباح اليوم اقتحام المعسكر في ضواحي مدينة رداع، الواقعة على بعد 160 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وأضافوا أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة عشرة جنود وأرسل الجيش تعزيزات ومروحيات. وقال اللواء علي محسن قائد الجيش في المنطقة، إن القوات تمكنت من درء الهجوم وإن جنديين اثنين فقط قُتلا، ولم يتسن بعد التوفيق بين الروايتين المختلفتين.

وأفاد المسؤولون أيضا بأن حارسا أطلق النار على رجل مشتبه به خارج محكمة في رداع، وأسفر إطلاق النار عن انفجار ما كان الرجل يحمله من متفجرات قبل أن يتمكن من شن هجوم انتحاري، وفي الوقت نفسه قُتل العقيد محمد علي القديمي، وهو مسؤول في المخابرات نجا من محاولة اغتيال سابقة، على يد مسلحين بينما كان في الطريق إلى منزله بمحافظة عدن.

وفي حادث منفصل، قُتل مدنيان في محافظة دالي جنوب البلاد عندما رفضا التوقف عند نقطة تفتيش أمنية، وهو ما دفع الحراس لإطلاق النار عليهما، وفقا لمسؤولين أمنيين.