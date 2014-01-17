عودة الرئيس الجزائري من مستشفى فرنسي

كتب : أ. ب منذ 22 دقيقة

عاد الرئيس الجزائري إلى بلاده بعد رحلة طبية استغرقت أربعة أيام لمتابعة علاجه من جلطة دماغية أصابته في العام الماضي، وأوردت وكالة الأنباء الحكومية أمس، أن هناك "تحسنا كاملا" في صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأنه عاد قبل موعد عودته المزمع بأربعة وعشرين ساعة.

وتعرض الرئيس البالغ من العمر 76 عاما لجلطة دماغية في إبريل، ظل يتعافي منها في باريس لمدة أربعة أشهر، ونادرا ما ظهر علنا منذ ذلك الحين ولا يمكنه أن يقف من تلقاء نفسه، وسوف تجري الجزائر انتخابات الرئاسة في إبريل وليس من الواضح ما إذا كان بوتفليقة سيخوضها، والجزائر حليف رئيسي للغرب في الكفاح ضد الإرهاب ولدى الدولة الغنية بالنفط واحد من أقوى الجيوش في المنطقة.