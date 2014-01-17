تقرير "مكافحة الآفات": مزارع القليوبية خالية من المبيدات المغشوشة

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، حقيقة الخسائر التى لحقت بمزارع محافظة القليوبية من جراء استخدام مبيد مغشوش مخصص لأشجار الموالح، وتلف مساحات كبيرة منها واحترق أوراقها، حيث أوضح التقرير أن الأخطاء التى وقع فيها المزارع هى "الرش وقت ارتفاع درجات الحرارة، ورش الأرض عطشانة وخلط الزيت بمبيد دون الرجوع إلى المرشد الزراعى وليس استخدام مبيد مغشوش أدى إلى تلف المزرعة".

كان الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة شكل لجنة من المعمل المركزى للمبيدات التابع لوزارة الزراعة، ومكافحة أمراض النباتات وقسم الرقابة على المبيدات، ومكافحة الآفات الزراعية للوقوف على حقيقة الخسائر التى لحقت بمزارع موالح محافظة القليوبية، حيث قامت اللجنة بزيارة المزارع التى تلفت أشجارها، لأخذ عينات من أوراق الأشجار والثمار والمبيد المستخدم، ليتم فحصها.

وقال الدكتور محسن عبده رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية فى تصريحات لـــ"اليوم السابع" إن مشروع مكافحة الذبابة البيضاء يتابع كافة المزارع الموجودة بالقليوبية، وإن المزارع قام بخلط الزيت المعدنى بمبيد بتركيزات غير معروفة وغير موصى به من قبل المختصين مما تسبب فى سقوط وجفاف نسبة الأوراق والإزهار، مع عدم اتباع التطبيق الصحيح لعملية الرش بالنسبة للتركيز ووقت الاستخدام ونسبة الرطوبة.

وأشار "محسن" إلى أنه بالنسبة للمساحة المشار إليها فى شكوى المزارع البالغة فدان و20 قيراطا بحوض عبد الوهاب الغربى بناحية كفر الجمل طوخ قليوبية، أن الإدارة شكلت لجنة من مسئولى مكافحة الآفات ومشروع مكافحة الذبابة البيضاء، يوم 26 نوفمبر بناءً على تعليمات الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، لفحص شكوى تقدم بها المزارع رأفت محمود حسن بكفر الجمال، مركز طوح قليوبية، اتهم فيها شركة عاملة فى المبيدات أنها تسببت فى احتراق أوراق وثمار مزرعة موالح يمتلكها، اتضح أن المزارع قام باستخدام المبيدات بطريقة غير سليمة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أن الرش تم منذ أكثر من أسبوعين وفى ظل درجة حرارة أعلى من 32 درجة، وأرض غير مروية لأكثر من 20 يوما وبالمعاينة على الطبيعة طبقا لتقرير اللجنة المشكلة من مدير عام المكافحة، ومدير المكافحة البستانية، ومدير الرقابة على المبيدات بالقليوبية اتضح وجود ثلث المساحة التى لم تتأثر بأى ظاهرة لسقوط أوراق، أو ثمار، أو شعوطة رغم رشها بنفس الزيت مع المبيد، نظرا لأن عملية الرش على تلك المساحة كانت فى الصباح الباكر، وأن المساحة المتضررة قد تم إعادة الرش فيها فى وقت ارتفعت فيه درجة الحرارة ولم يتم تطبيق التوصيات.

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