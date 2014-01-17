الأربعاء.. الجامعة الأمريكية تنظم مؤتمر "التعليم للتنمية المستدامة بالمدارس"

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر (إديو كامب EduCamp (التعليم من أجل التنمية المستدامة خارج نطاق المدرسة)، الأربعاء المقبل, والذى يحتفل بثلاث سنوات من التعاون لإدخال ونشر التعليم من أجل التنمية المستدامة فى المدارس المصرية.

ويحضر المؤتمر، الذى يقام بالقاعة الشرقية، فرع الجامعة الأمريكية بالتحرير، الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، والدكتور إبراهيم هلال، مساعد أول وزير التربية والتعليم، الدكتورة ليسا أندرسون، رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور عمرو شعراوي، المدير الأكاديمى للجامعة، والدكتور عمرو سلامة، مستشار الجامعة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقا والدكتور هانى سويلم، مدير مشروع إديو كامب EduCamp. ولفيف من الخبراء من مختلف المنظمات العاملة فى مجال التربية والتنمية، وشركاء المشروع، والمنظمات المانحة وممثلى الجمعيات الأهلية.

وقالت الجامعة، فى بيان إعلامى أمس الخميس، إن أساتذة الجامعات خضعوا للتدريب خلال عامى 2012 و2013 من خلال إديو كامب EduCamp، وقاموا بتدريب المدرسين على التعليم من أجل التنمية المستدامة، وأثمرت تلك الجهود فى إنشاء مراكز تميز فى الجامعات المصرية، والتى ستقوم باستكمال تدريب المدرسين على التعليم من أجل التنمية المستدامة.

وأضافت الجامعة، أنه تم إطلاق المشروع من قبل البرنامج الخارجى للمفوضية الأوروبية، وضمن إطار مشروع تمبس IV، ويتم العمل بقيادة جامعة RWTH آخن فى ألمانيا. جدير بالذكر أن إديو كامب ليس منظمة وحدوية بل تعتمد على 17 شريكا، فى 5 دول (مصر، ألمانيا، أيرلندا، البرتغال، النمسا)، ومن بين شركاء إديوكامب 10 جامعات هى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة الزقازيق وجامعة الفيوم وجامعة قناة السويس وجامعة هليوبوليس وجامعة ليمرك بأيرلندا، جامعة غراتس بالنمسا وجامعةRWTH آخن فى ألمانيا.

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