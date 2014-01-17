شارك المكتب السياحى المصرى باستكهولم صباح اليوم الثلاثاء، فى المعرض السياحى ماتكا لعام ٢٠١٤ بالعاصمة الفنلندية هلسنكى، والذى تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام ذلك بجناح مساحته تقدر مساحته بحوالى ٥٤ مترا مربعا فى إطار موافقة وزير السياحة هشام زعزوع، على أن تكون مصر الدولة الراعية والشريكة للمعرض السياحى ماتكا للعام ٢٠١٥.

وقد افتتح القائم بالأعمال بسفارة مصر بهلسنكى المستشار أسامة خضر الجناح المصرى نظرا لتواجد سفير مصر لدى فنلندا واستونيا محمود الديب فى زيارة إلى تالين لحضور مراسم اعتماده سفيرا لمصر فى استونيا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان فى آخر أيام المعرض عن أن مصر ستصبح الدولة الشريك فى الدورة المقبلة للمعرض، والتى يتبعها عدد من الأنشطة الترويجية المشتركة على مدار عام كامل- حيث إن هذا المعرض يعتبر من أهم المعارض السياحية بدول منطقة شمال أوروبا والأكبر على الإطلاق.

وأوضح المكتب السياحى المصرى باستوكهولم فى بيان أن وزير السياحة وافق أيضا على أن يصبح المكتب عضوا ضمن اتحاد الشركات السياحية الفنلندى.

وتشارك شركة مصر للطيران ضمن الجناح المصرى فى إطار تنشيط مبيعات مصر للطيران التى يتم إجراؤها باتفاقات المشاركة بالرمز مع الخطوط الاسكندنافية "ساس" انطلاقا من العاصمة الفنلندية هلسنكى.

وينظم الجناح المصرى العديد من الفاعليات الثقافية للتعريف بمصر وحضارتها، وكذلك ينظم عروضا فنية ومن بينها عرض راقص التنورة مرتين يوميا على المسرح الرئيسى للمعرض وأمام الجناح المصرى.

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