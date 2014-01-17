كتب : الوطن منذ 60 دقيقة

استطاعت قناة «سى بى سى إكسترا» أن تحتل موقع الصدارة بين القنوات الفضائية التى قامت بتغطية أحداث الاستفتاء على الدستور، حيث حصلت على أعلى نسبة مشاهدة وفقاً للاستقصاء الجماهيرى الذى أجرته أمس مؤسسة «نبض الوطن» بين المشاهدين لاختيار القناة الفضائية الأكثر مشاهدة، وصرح علوى محمد، المدير التنفيذى للمؤسسة، أن نتيجة هذا الاستقصاء الجماهيرى أسفرت عن حصول قناة «سى بى سى إكسترا» على أعلى نسبة مشاهدة لما تمتلكه من إمكانيات تقنية عالية إلى جانب ما تضمه من كتيبة من الإعلاميين المتميزين الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة. وأضاف «علوى» أن سبب اختيار قناة «سى بى سى إكسترا» كأفضل قناة يرجع إلى أنها تمكنت من تقديم تغطية حية ومباشرة من خلال 250 مراسلاً بمحافظات مصر الـ«27»، وكشفت تغطيتها أكاذيب قناة «الجزيرة» القطرية، التى ادعت أن الإقبال ضعيف على التصويت، كما تمكنت «سى بى سى إكسترا» من رصد جموع الشعب المصرى الذين خرجوا للتصويت بـ«نعم».

«سى بى سى إكسترا».. الأولى فى تغطية الاستفتاء

استطاعت قناة «سى بى سى إكسترا» أن تحتل موقع الصدارة بين القنوات الفضائية التى قامت بتغطية أحداث الاستفتاء على الدستور، حيث حصلت على أعلى نسبة مشاهدة وفقاً للاستقصاء الجماهيرى الذى أجرته أمس مؤسسة «نبض الوطن» بين المشاهدين لاختيار القناة الفضائية الأكثر مشاهدة، وصرح علوى محمد، المدير التنفيذى للمؤسسة، أن نتيجة هذا الاستقصاء الجماهيرى أسفرت عن حصول قناة «سى بى سى إكسترا» على أعلى نسبة مشاهدة لما تمتلكه من إمكانيات تقنية عالية إلى جانب ما تضمه من كتيبة من الإعلاميين المتميزين الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة. وأضاف «علوى» أن سبب اختيار قناة «سى بى سى إكسترا» كأفضل قناة يرجع إلى أنها تمكنت من تقديم تغطية حية ومباشرة من خلال 250 مراسلاً بمحافظات مصر الـ«27»، وكشفت تغطيتها أكاذيب قناة «الجزيرة» القطرية، التى ادعت أن الإقبال ضعيف على التصويت، كما تمكنت «سى بى سى إكسترا» من رصد جموع الشعب المصرى الذين خرجوا للتصويت بـ«نعم».

«سى بى سى إكسترا» و27 شاشة من مختلف محافظات مصر