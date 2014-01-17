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القلق والتوتر وتناول التوابل الحارة تصيبك بعسر الهضم

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القلق والتوتر وتناول التوابل الحارة تصيبك بعسر الهضم القلق والتوتر وتناول التوابل الحارة تصيبك بعسر الهضم

عسر الهضم من المشاكل التى تسبب اضطرابات متعددة بالمعدة والتى ينتج عنها بعض الأوجاع، التى تلحق الضرر بالشخص الذى يعانى منها ويحدث عسر الهضم لأسباب مختلفة، ومتنوعة كالاضطرابات فى عمل المعدة، والإصابة بالإمساك والسبب الرئيسى لعسر الهضم بالمعدة هى الطريقة التى يتم تناول بها الطعام دون هضم جيد، مع تناول الماء أثناء تناول الطعام، لذا يفضل تناول الماء قبل الطعام أو بعد الطعام حتى لا يؤثر الماء على المعدة فيسبب لها عسر الهضم، وقد تمتلئ مثانة الشخص بسبب كثرة تناوله للمشروبات الكحولية، وتلك التى تحتوى على النيكوتين فمن شأن تلك المشروبات الإضرار بالمعدة ومن الأخطار التى تتعرض لها المعدة وتسبب عسر الهضم، كما يوضح دكتور مؤنس عنانى استشارى أمراض الجهاز الهضمى أن المشروبات الغازية، تسبب أضرارا كبيرة على الجهاز الهضمى فهى تربك المعدة وتؤخر قدرتها على الهضم.

ومما لا يدركه الكثيرون أن القلق والتوتر من العوامل التى تسبب عسر الهضم لذا حاول أن تحافظ على هدوئك، قدر المستطاع حتى لا تتأثر معدتك بذلك الأمر مع التقليل من تناول التوابل الحارة، لأنها تؤثر على كفاءة معدتك بجانب وجود أمراض كالتهاب لمعدة وقرحة الإثنى عشر كلها عوامل تسبب مشاكل للمعدة لذا فأفضل طريقة لتشخيص عسر الهضم هو إجراء منظار المعدة للتأكد من خلوها من أى اضطرابات معدية.

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