ما الفيتامينات التى يحتاجها الجسم؟

تتنوع الفيتامينات التى يحتاجها الجسم.. فكل جسم بحاجة لدخول كمية من الفيتامينات كبيرة به، فهناك فيتامين "A " وهو يتواجد فى صفار البيض والزبد والحليب والبقدونس والبروكلى والملوخية، وهو هام فى المساعدة على الرؤية بشكل سليم وهو يكون جيدا كمضاد للأكسدة.

كما توضح دكتورة بسنت عزت استشارى أمراض المناعة والتغذية العلاجية، قائلة: إن الفيتامينات التى يحتاجها الجسم يوميا متنوعة ومتعددة إلا أن هناك فيتامين لا يعرفه الكثيرون وهو الثيامين وهو معروف بكونه أحد فيتامينات بى القابلة للذوبان وهو هام للمحافظة على سلامة الجهاز العصبى مع كونه مهما وضروريا لعملية الهضم ويسبب نقصه العديد من الأمراض كفقر الدم، وهو متواجد بكثرة فى منتجات الحليب والبقوليات والخضراوات بجانب فيتامين "D" التى تعتبر الشمس مصدر أساسى له فالتعرض لأشعتها يحمى الجسم من العديد من الأمراض كما يتواجد فيتامين "D" فى صفار البيض والكبدة، وهو هام لتكوين العظام والأسنان وهناك فيتامين "هـ" وهو متواجد فى الزيوت الطبيعية كزيت الصويا وزيت الذرة، وهو هام لأنه يقى من تصلب الشرايين، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وهناك فيتامين "ك" وهو متواجد فى البروكلى والسبانخ ويمنع تخثر الدم وكل تلك الفيتامينات هامة لصحة الجسم وتقيه من عدد من الأمراض المحتملة وتجعل الجسم فى حالة نشاط لذا أحرص على تناولها بشكل مستمر حتى لا تخسر الفوائد الصحية لها.

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