غدا.. استئناف امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة حتى 23 يناير

يستأنف 123 ألفا و215 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بالجيزة، امتحاناتهم للفصل الدراسى الأول غدا السبت.

ومن المقرر أن يؤدى الطلبة الامتحان فى مادتى العلوم والتربية الفنية، فيما تتوقف الامتحانات الأحد بمناسبة عيد الغطاس للأقباط على أن تستأنف يوم الاثنين وحتى الخميس 23 يناير.

وسيؤدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية الاثنين والجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الثلاثاء والهندسة الأربعاء والدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخميس.

كما يؤدى طلبة الصف الأول والثانى الإعدادى "مهنى" والأول والثانى الثانوى عام وفنى الامتحانات خلال نفس الفترة.

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