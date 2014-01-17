غدًا.. 56 ألفًا يؤدون امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالمنوفية

استعدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، لامتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، غدًا السبت الموافق 18 يناير 2014 بـ355 لجنة على مستوى المحافظة، وتستمر لمدة 5 أيام، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 56 ألفًا.

وأكدت ألفت عبد الرحيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة المنوفية، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية للتأمين الكامل للجان الامتحانات وكنترول التصحيح ورصد الدرجات، مشيرة إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من استعداداتها النهائية، لتجهيز اللجان وتوفير العدد الكافى من المراقبين، مشددة على أن جميع أسئلة الامتحانات من كتب الوزارة، وفى مستوى الطالب المتوسط، مضيفة أنه تم تسليم بطاقات تحقيق الشخصية وكشوف بأسماء الطلاب وأرقام الجلوس، وتوفير وسائل الراحة والأمان لكافة الأعضاء العاملين بالكنترول.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية، الاهتمام بالمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، باعتباره أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقرى، مشددا على أن الدولة لن تدخر جهدًا لتقديمه للعملية التعليمية بمراحلها المختلفة، لدفع عجلة الإنتاج والتقدم إلى الأمام، موجها بتوفير كل سبل الراحة للطلبة أثناء تأديتهم الامتحانات، مشددا على توفير الرعاية الطبية داخل المدارس لخدمة الطلاب.

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