الأرانب والمكرونة والتفاح لمرضى التليف الكبدى

تليف الكبد هومرض يحدث على فترات طويلة، حيث يصيب خلايا الكبد السليمة بندوب، فعندما يصاب شخص ما بتليف الكبد، فإن النسيج المتليف يحل مكان النسيج السليم، فيعيق الكبد عن القيام بوظائفه بشكل طبيعى.

أكدت دكتورة آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة , أن المشروبات الكحولية من أهم أسباب التليف الكبدى، وذلك بنسبة 10%، و20% , وأيضا بعض الأدوية وتعرض الكبد لالتهاب الكبد الوبائى المزمن بأنواعه، يكون من أسباب تليف الكبد.

> تقدم الدكتور آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة , بعض النصائح الغذائية لمرضى التليف الكبدى:

> 1- قد نصحت بأكل البروتين مثل (الأرانب ولحم البتلو، والفراخ، بدون جلد، والسمك البلطى بدون قشر وبياض البيض ولبن قليل الدسم وزيادى جبنة قريش).

> 2- النشويات مثل (الخبز الأسمر والأرز المسلوق والمكرونة).

> 3- الخضروات مثل (فاصوليا خضراء وخرشوف وبروكلى وبطاطس وبصل وثوم (مطبوخين) وخيار وطماطم وجزر). 4- الفواكه مثل (تفاح وكمثرى وعنب وبطيخ أوشمام).

لمزيد من أخبار الصحة..

العسل السوبر يحدث ثورة طبية فى علاج الجروح والحد من المضادات الحيوية

نظارة تساعد الجراحين وتساهم فى التعليم الطبى

ارتفاع مخاطر الاكتئاب لدى الأولاد الذين يعتقدون أنهم يعانون نقص الوزن