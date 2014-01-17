«أوباما» يطلع «كاميرون» على آخر مستجدات مراجعة برامج التجسس الأمريكية

أطلع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الخميس، على آخر المستجدات بشأن مراجعة برامج المراقبة الأمريكية في أعقاب الكشف عن اتساع نطاق أنشطة التجسس الأمريكية، حسبما أفاد البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يدلي «أوباما» بتصريحات، الجمعة، حول إصلاحات لبرامج المراقبة الأمريكية بناء على مراجعة صدرت أوامر بها، وسط غضب من جانب الكثير من الحلفاء والمشرعين والمدافعين عن الحقوق المدنية بشأن الجمع واسع النطاق لتسجيلات هاتفية وبيانات لمستخدمي الإنترنت والتجسس على قادة وزعماء أجانب من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، عقب اتصال هاتفي بين «أوباما» و«كاميرون»: «أطلع الرئيس أيضًا رئيس الوزراء على المستجدات حول مراجعة إشارات الاستخبارات الأمريكية، والزعيمان تطرقا للحوار المكثف الذي جرى بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول تلك القضايا وعلى جميع المستويات».

كما تحدثا حول مؤتمر قادم بشأن السلام في سوريا وتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية في البلاد، وتطرقت المحادثة الهاتفية أيضًا إلى أفغانستان وباكستان وأيرلندا الشمالية.