مسؤول بالأمم المتحدة: شاهدت جثث مدنيين موثوقة الأيدي بجنوب السودان

أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة، الخميس، أنه شاهد في جنوب السودان جثثًا لمدنيين وثقت أيديهم قبل قتلهم، وذلك في النزاع، الذي يمزق هذا البلد، منذ ديسمبر الماضي.

واتهم طرفا النزاع فريق رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، وفريق خصمه نائب الرئيس السابق، رياك مشار، بـ«ارتكاب فظاعات في هذا النزاع».

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة أنها تحقق في الجرائم ضد الإنسانية، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، إن «92 محققًا ينتشرون على الأرض»، مضيفًا أن «تقريرهم الأول سوف ينشر خلال أسبوعين».

وبعد زيارة لجنوب السودان، وصف «سيمونوفيتش» مدينة بانتيو، كبرى مدن ولاية الوحدة، بأنها «مدينة أشباح»، وقال إن «المعارك أرغمت معظم السكان البالغ عددهم 40 ألف نسمة على الفرار من المدينة».

وأوضح: «رأينا بين 15 و20 جثة متحللة في الشارع، وبدا أن المدنيين كانوا موثوقي الأيدي قبل قتلهم».