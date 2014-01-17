«كيري» يدعو المعارضة السورية لحضور «جنيف 2»

حثت الولايات المتحدة، الخميس، المعارضة السورية على حضور محادثات السلام، المقرر عقدها في 22 من يناير الجاري، وانتقدت حكومة دمشق لقولها إن «الاجتماع يجب أن يتناول مكافحة الإرهاب لا العمل لإيجاد تسوية سياسية».

جاءت هذه التصريحات على لسان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قبل أقل من أسبوع على الموعد المقرر لبدء المحادثات، وهو ما يشير إلى بعض الشكوك من جانب الولايات المتحدة في أن المعارضة ستحضر المؤتمر، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في مونترو بسويسرا.

وقال «كيري» إن محادثات مؤتمر «جنيف 2» هدفها تنفيذ خطة طرحت عام 2012، وتدعو إلى تسوية سياسية يتفق فيها الجانبان معًا على حكومة انتقالية.