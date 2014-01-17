المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء تشير لاكتساح «نعم للدستور»

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المصري في 25 محافظة اكتساح "نعم للدستور" بفارق كبير عن "لا".

وتعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب يوم السبت المقبل النتائج الرسمية للاستفتاء.

في الوقت نفسه دعا مفتي مصر إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ باقي خطوات خارطة الطريق بمجرد إقرار الدستور، مع أخذ خطوات موازية على طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

وشدد الدكتور شوقي علام على أنه حان الوقت للتفكير الجدي في مشروع قومي يلتف حوله كل أفراد الشعب المصري، مؤكدا أن التعليم والبحث العلمي يجب أن يمثلان حجر الزاوية في مثل هذا المشروع، وأضاف علام في تصريح له يوم الخميس أن مصر شهدت عرسا ديمقراطيا خرج فيه الشعب المصري العظيم ليعبر عن إرادته الحرة في اتخاذ أولى الخطوات نحو العبور بالوطن إلى الاستقرار والبناء، وأشاد مفتي مصر بالجيش والداخلية للتأمين الكامل للاستفتاء وحماية الشعب وتوفير كل ما يلزم لضمان سير عملية الاستفتاء بكل سهولة ويسر، وتذليل العقبات التي واجهت بعض المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وضمان خروج هذا النشاط الديمقراطي بصورة مشرفة.

ومن جانبه دعا وزير الداخلية المصري طوائف الشعب للنزول يوم 25 يناير المقبل للاحتفال بذكر الثورة والتصدي لمخططات الإخوان الرامية لتنفيذ ثورة مضادة لثورة 30 يونيومؤكدا أن هناك دراسة بوزارة الداخلية لتحويل يوم 30 يونيو إلى عيد للشرطة. وأكد اللواء محمد إبراهيم للمواطنين أن كل مخططات الإخوان مرصودة، وأن مصر عادت لأصحابها و"سنستمر في مسيرتنا للأمام".

إلى ذلك قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إن ما يروج حاليا بشأن عدم مشاركة الشباب في الدستور يأتي من قبيل "المبالغة وتضليل الرأي العام للتغطية على نسبة الإقبال غير المسبوقة في تاريخ الاستفتاءات"، وأشار العقيد أحمد محمد علي إلى أن عملية الإستفتاء تم تأمينها بواسطة 400 ألفا من رجال وشباب الجيش والشرطة، وإن كانوا لا يملكون صلاحية التصويت دستوريا، إلا أن جهودهم في توفير مناخ آمن للتصويت جسدت مشاركتهم الوطنية.

وأعلنت أغلب المحافظات نتائج فرز الاصوات التي أظهرت اكستاح "نعم للدستور" بفارق كبير عن "لا" فقد أنهت محافظة الجيزة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وبلغ عدد المشاركين 1507416 ناخبا وصوت ب«نعم» للدستور مليون و459 ألفاً في حين صوت ب«لا» 29461.

وفي محافظة البحر الأحمر، بلغ عدد المصوتين ب«نعم» 104097، والمصوتين ب«لا» 3033 شخصا.

أما في محافظة الفيوم تفوق التصويت ب«نعم»، حيث صوت ب«نعم» على الدستور 368286، مقابل 12541 ب«لا» للدستور.

وفي محافظة بورسعيد، بلغ عدد المصوتين ب«نعم» 228 ألفا و73 صوتًا، والمصوتين ب«لا» 3317 وفي محافظة قنا صوت 360 ألفا و948 ل«نعم» و6522 «لا»، وصوت 285 ألفا و688 صوتا ل«نعم» في محافظة الإسماعيلية، مقابل 5559 ل«لا»، وفي محافظة السويس صوت 132 ألفًا و963 ل«نعم» و2949 ل«لا». وأظهرت المؤشرات الأولية لمحافظة المنيا أن عدد المصوتين ب«نعم» بلغوا 699 ألفا، و25 ألفا «لا»، وفي محافظة أسوان وصل عدد المصوتين ب«نعم» 248 ألفا و588 صوتا، و5517 «لا». كما أظهرت مؤشرات محافظة سوهاج حصول «نعم» على 591 ألفا و496 صوتا، و16 ألفا و699 «لا».