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جهات داخلية وخارجية خططت لاغتيال الحريري

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    قال مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نورمان فاريل أمس إن هناك "جهات داخلية وخارجية" خطّطت لاغتيال رئيس اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. وقال فاريل في كلمة خلال انطلاق أعمال المحكمة الدولية في هولندا إن "المتهمين سليم عياش ومصطفى بدر الدين مع آخرين، أعدوا ونفّذوا هذا التفجير، أما أسد صبرا وحسين عنيسي فقد عاوناهما في التنفيذ"، وتابع أن "عياش كان مسؤولاً عن مراقبة الحريري، وبدر الدين وعياش كانا مسؤولين عن العنصر المادي للتفجير". الى ذلك قتل ثلاثة اشخاص واصيب 31 آخرون بجروح في تفجير سيارة مفخخة أمس يرجح ان انتحاريا كان يقودها في وسط مدينة الهرمل (شرق).

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