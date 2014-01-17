ولي العهد بحث مع رئيس الوزراء الليبي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بقصر اليمامة أمس دولة رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان والوفد المرافق له. وفي بداية الاستقبال رحب سمو ولي العهد بدولة رئيس الوزراء الليبي متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة في المملكة. وعبر الدكتور علي زيدان من جهته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبدالعزيز ووزير التعليم العالي الليبي محمد أبو بكر ووزير الأوقاف الليبي علي حمودة ومستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الليبي محمد قطوس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ليبيا محمد العلي والسفير الليبي لدى المملكة عبدالباسط البدري.