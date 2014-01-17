الإثنين.. "الغردقة" تستضيف مهرجان الأسبوع الثقافى السياحى الروسى

تستضيف مدينة الغردقة، مهرجان الأسبوع الثقافى الروسى الدورة السادسة، الذى تنطلق فعالياته بدءًا من الإثنين المقبل وعلى مدار خمسة أيام، تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

ويهدف المهرجان إلى تنشيط السياحة الروسية والترويج للسياحة الثقافية والشاطئية وتبادل الثقافات بين مصر وروسيا، والتأكيد على أن الأمن أساس السياحة، بالإضافة إلى وضع البحر الأحمر على خريطة السياحة العالمية والمهرجانات الدولية وإلقاء الضوء على أن الغردقة بلد آمن وبعيد عن الأحداث السياسية، حيث ستتم دعوة خبراء أمنيين من روسيا بالتعاون مع مديرية أمن البحر الأحمر لتقييم الحالة الأمنية بمدينة الغردقة والبحر الأحمر.

ويشارك فى فعاليات المهرجان العديد من ممثلى دول روسيا، أوكرانيا، أرمينيا، جورجيا، أذربيجان – كازاخستان – أوزباكستان – استونيا – ليتوانيا – لاتفيا، ويحظى المهرجان بتغطية إعلامية من الصحفيين الأجانب ووكالات الأنباء الروسية والأجنبية والمحلية، كما يشارك فيه العديد من الفنانين المصريين والعالميين.

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