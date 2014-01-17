رئيس «بلدي جدة» يفاجئ سكان أحياء الأجواد والصالحية والحمدانية.. وقف على المردم وشكوى الغازات

تجول رئيس المجلس البلدي بجدة الدكتور عبدالملك الجنيدي في حي الأجواد شرق المدينة، ووقف على مقر المردم القديم الذي تلقى بلدي جدة شكوى من مواطني وسكان الحي بخصوص انبعاث روائح وغازات منه.

وقام رئيس المجلس وبرفقته عضوا المجلس المهندس عبدالله تركستاني وبسام أخضر الى جانب عدد من مواطني وسكان الحي بتفقد المردم ومناقشة المسؤولين عن الشركة عن اسباب تسرب تلك الغازات وكيفية حلولها.

وأستمع بلدي جدة الى آلية العمل اليومية وعدد الساعات من قبل المسؤولين والذين كشفوا لبلدي جدة بأنهم في صدد السيطرة على التسربات، مؤكدين بأنهم قاموا بحفر اكثر من 197 بئراً لتجميع غاز الميثان وتوصيلها بأنابيب داخلية تعمل فقط على تجميع وحرق الغازات حتى لا تتسرب، مشيرا الى ان العمل مستمر ولن يتوقف والدليل على ذلك هو حصول المردم على شهادة التنمية النظيفة لمشروع مردم النفايات بجدة والذي أنجزته شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ومنحت من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة (CDM) بصفتها السلطة المعنية في المملكة بتنفيذ اتفاقية كيوتو الدولية. وأضاف المسؤولون عن الشركة بأن المردم ذو مساحة كبيرة تصل الى مليوني متر مربع ويعمل بنظام تجميع الغاز باستخدام آلية التطوير النظيفة CDM وتشمل تركيب منظومة تجمع تتألف من آبار شاقولية وشبكة أنابيب أفقية لتجميع الغاز وتوجيهه إلى وحدة حرق الغاز ذات التقنية الحديثة والمتطورة.

وأكد رئيس المجلس البلدي الدكتور عبدالملك الجنيدي للمسؤولين في الشركة بانه سيقوم بجولات مستمرة على المردم للتأكد من الية العمل وتوقف تسريب الغازات من المردم، حرصا على سلامة المواطنين سكان الأحياء المجاورة، وستستمر تلك الجولات المفاجئة للوقوف على جميع شكاوى المواطنين ميدانيا. وطالب رئيس المجلس امانة مدينة جدة بالاستفادة من الغاز المنبعث بتحويله الى طاقة مفيدة موضحا ان الموقع يستطيع توليد 5 ميغاواط من الكهرباء لمدة عشر سنوات قامة. بعد ذلك اتجه رئيس المجلس وبرفقته أعضاء المجلس البلدي الى حي الصالحية والحمدانية والتقوا مواطني وسكان تلك الأحياء للوقوف بشكل ميداني على ارض الواقع التي تلقى بلدي جدة ايضا شكوى من سكان الحي في ملتقى المواطنين الشهري الذي ينظمه المجلس البلدي بجدة. ورحب المواطنون بالجنيدي واعضاء المجلس وقاموا برفقتهم بجولة ميدانية، وطالبهم في ختام الجولة بالتواصل مع المجلس للوقوف على اي صعوبة تعترض راحة المواطن او تحد من جودة الخدمات البلدية. وأكد عضو المجلس البلدي بسام اخضر للمواطنين ان الدور الرئيسي لبلدي جدة هو خدمة عروس البحر الاحمر بشكل متكامل وتقديم الاهتمام لجميع الاحياء دون استثناء، وقال: "لدينا برنامج جولات ميدانية للوقوف على كافة أحياء ومشاريع جدة وفتح افاق تواصل وتعاون مع عدد من الجهات الحكومية او الخاصة ذات الصلة والعاملة على تقديم خدمات لكان مدينة جدة، سعيا في تقدم الخدمات المتميزة لكافة المواطنين، وسيستمر برنامج التواصل في اقامة ورش عمل متعددة ومختلفة النماذج الى جانب استضافة المواطنين الشهرية في مقر المجلس ببيت البلد للاستماع لكافة مقترحاتهم.