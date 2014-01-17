شفاعة خادم الحرمين تعتق رقبة بعسير

أسفرت شفاعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في عتق رقبة قاتل ابن سعيد بن شاهر البشري لوجه - الله تعالى - التي نقلها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة، وبين سموه خلال استقبالة بمكتبه امس للمتنازل عن قاتل ابنه أن هذا العمل من الأخلاق الإسلامية النبيلة التي حثنا عليها المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في الصبر والامتثال، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يتولى الفقيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجزي المتنازل خير الجزاء، من جانبه رفع المتنازل عن قاتل ابنه إلى خادم الحرمين الشريفين أسمى آيات الشكر والعرفان على شفاعته في القضية، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته، حضر الاستقبال هيف بن سعد بن ثقفان بالنيابة عن شيخ شمل بني بشر وعضو لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة سراة عبيدة محمد بن أحمد معتق وعضو لجنة إصلاح ذات البين سعد بن محمد أبو قفرة.