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بالصور.. أبرز لقطات «أوباما الإنسان» في 2013

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    الرئيس أوباما يغني، عيد ميلاد سعيد «إلى السيدة الأولى بعد تحية الضيوف في الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض، وبطبيعة الحال، جذبت تسريحة السيدة الأولى الجديدة الكثير من الاهتمام، 17 يناير 2013. تصوير: other

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    الرئيس والسيدة الأولى يلوحون لعدد من المؤيدين، خلال موكب التنصيب الرئاسي، خلال استقلالهم سيارة ليموزين خاصة بالرئاسة الأمريكية، 21 يناير 2013. تصوير: other

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    الرئيس يجري مع أطفال دينيس ماكدونو، في يوم بارد، داخل أحد أروقة البيت الأبيض، في اتجهه لإعلان ماكدونو رئيسا للموظفين بالبيت الأبيض، 25 يناير 2013. تصوير: other

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    السيدة الأولى تجلس مع أطفال الرقيب السابق في الجيش الأمريكي كلينتون روميشا، والذي كرمه أوباما تقديرا لدوره في أفغانستان، 11 فبراير 2014. تصوير: other

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    الرئيس أوباما يلعب لعبة العدسة المكبرة خلال وجوده مع عدد من الأطفال خلال زيارته لأحد الفصول الدرا

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