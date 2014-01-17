تعرف على النظام اليومى المثالى لمريض ضغط الدم المرتفع

أرسل قارئ 55 عاما، أعانى من ارتفاع ضغط دم فى أغلب الوقت، مع العلم بأننى أحافظ على الرياضة البسيطة المنتظمة مع نظام غذائى صح ومتوازن، فما السبب الذى قد يكون وراء هذا الارتفاع بين الحين والآخر؟

قال الدكتور محمد محمود عيسى استشارى الأمراض الباطنة والسكر، إن ضغط الدم يرتفع للكثير من الأسباب، وأجاب بأن الحالة السائلة عليها أن تتابع لدى طبيب مختص، فتعديل النظام الغذائى والبدنى يحتاج طبيبا للمتابعة، كما أن عدم الانتظام فى تعاطى دواء الضغط وزيادة الضغط النفسى والتعرض للتوتر وزيادة درجة العصبية والغضب قد يكون السبب الأكبر لارتفاع ضغط الدم بصورة ملحوظة، بالرغم من اتباع نظام غذائى وبدنى مثالى، لذا يفضل عرض الحالة على طبيب مختص.

وأوضح الدكتور محمد قائلا "علاج ضغط الدم منظومة متكاملة من غذاء، ودواء، وحركة ولياقة بدنية، لذا عليك الالتزام بتناول دواء ضغط الدم فى ميعاده بشكل منتظم وعدم الإخلال بمواعيده أو شروطه، ونصح القارئ قائلا "حول مسارك الغذائى بالكامل من غير صحى إلى صحى، بتناول وجبات منتظمة وصحية ولا تحتوى على ما يرفع نسب الضغط".

كما نصحه دكتور محمد "حول مسارك البدنى من بدن مترهل كسول إلى صحى ورياضى، من خلال الانتظام فى ممارسة رياضات خفيفة يوميا، مع الحفاظ على اللياقة البدنية، مما يساعد على تنظيم حركة الدورة الدموية فيحافظ على نسب ضغط الدم ويمنع ارتفاعه، وابتعد بنفسك قدر الإمكان عن الضغوط والتوترات النفسية، وكن بمنأى عنها وعن أية عوامل تزيد من العصبية أو التفكير فى المشكلات، لأن الضغوط ترفع نسبة ضغط الدم عاليا رغم كل الاحتياطات. وابتعد عن ترهل الدهون وزيادتها فى الجسم وتخلص منها مهما كان عمرك، ينضبط ضغط دمك.

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