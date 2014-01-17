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رئيس البرلمان العراقى يزور واشنطن الأسبوع المقبل

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رئيس البرلمان العراقى يزور واشنطن الأسبوع المقبل رئيس البرلمان العراقى يزور واشنطن الأسبوع المقبل

يزور رئيس البرلمان العراقى أسامة النجيفى، واشنطن الأسبوع القادم للقاء مسئولين كبار فى حكومة الرئيس باراك أوباما، مع سعى العراق إلى الحيلولة دون تفاقم العنف فى البلاد.

وقال مسئول أمريكى، طلب ألا ينشر اسمه، إن النجيفى وهو من أرفع السياسيين فى طائفة السنة بالعراق- سيقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة وجهها نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن الخريف الماضى، وأضاف المسئول: إنه من المتوقع أن يلتقى النجيفى بمسئولين كبار من البيت الأبيض ووزارة الخارجية.

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