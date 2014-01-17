هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية توصى بتقليل جرعة عقار باراسيتامول

أوصى المسئولون عن تنظيم الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة الأمريكية الأطباء ومقدمى الرعاية الصحية بالتوقف عن وصف أى تركيبة دوائية تحوى أكثر من 325 ملجم فى القرص أو الكبسولة أو أية وحدة دوائية أخرى من مادة الأستيامينوفين المعروفة أيضا باسم باراسيتامول لأنها تسبب الضرر للكبد.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير، إن تحديد الجرعة بهذا القدر يقى من أخطار تناول الجرعات الزائدة التى يمكن أن تسبب ضررا شديدا للكبد، مشيرة إلى أنه ليس هناك ميزة لأخذ جرعة تزيد عن تلك المقررة.

وأوضحت أن تناول جرعة زائدة غير مقصودة يمثل تقريبا نصف حالات فشل الكبد المتعلقة بتناول عقار الباراسيتامول.

عقار الباراسيتامول هو أحد أهم العقارات الشائعة والتى تستخدم بكثرة فى جميع أنحاء العالم ومنها مصر، حيث يدخل فى كثير من مستحضرات علاج الألم وارتفاع درجة الحرارة والصداع والبرد الشائعة والشهيرة جدا.

وكانت الهيئة قد طالبت فى عام 2011 الشركات المصنعة لتركيبات تحوى باراسيتامول، أن تخفض جرعته فى الأقراص والكبسولات إلى 325 ملجم فى موعد أقصاه يناير 2014، لكن لا تزال بعض الشركات لم تلتزم بهذا الأمر.

مما يذكر أن عقار باراسيتامول يوصف فى مصر وفى أنحاء كثيرة من العالم دون وجود وصفة طبية، ويعتقد كثير من العامة أنه عقار آمن تماما وليس له أية مضاعفات أو أضرار مع الاستخدام بكثرة وآن الأوان أن يتم تنبيه الناس لهذا الأمر بعد تلك التوصيات الجديدة.

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